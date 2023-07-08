高雄一名未滿1歲的吳姓男童大白天哭鬧，吵到經營網拍、作息日夜顛倒的吳父，吳男竟拿塑膠棍抽打男童大腿，還拿煙蒂燙男童。男童痛苦尖叫，吳男打得更兇，直接朝男童頭部抽打，一度導致男童昏迷，送醫急救雖撿回一命但有終身失能風險、且被評估為中度身心障礙，高雄地院依重傷害罪判狠父8年10月，可上訴。

23歲的吳男平時經營網拍，作息日夜顛倒，去年8月起，吳男疑似不滿兒子白天哭鬧、吵到他補眠，開始懲罰兒子。一開始只是罰男童靠牆站，但制止無效，便拿塑膠棒朝男童大腿抽打，甚至用菸蒂燙男童。

去年11月10日晚上7點多，吳男又對男童下重手，男童被打到當場昏迷，夫妻倆趕緊將孩子送醫，男童長期受虐的事情也才曝光。

醫院急救時檢查發現，男童顱內出血、顱骨骨折、頭部軀幹四肢多處瘀傷，雙側視網膜出血，急救時一度昏迷，3天後進行左側腦室引流術，術後轉小兒加護病房照護，一個禮拜後再進行右顳骨硬膜下出血清除術和積液引流術、腦室腹腔分流術，男童才存活下來，去年底才從加護病房辦理出院。

醫院轉報男童受虐事件後，吳男受到調查，但因對案情始終避重就輕，遭檢方聲押獲准。檢方審酌男童母親全程並未參與虐待，偵結處分不起訴。

「我是一個從小被打到大的人，所以延續我家的教育方式，我知道我錯了」吳男開庭時坦承犯行，供稱他平常做網拍很累、想要休息，但小朋友會摔東西、吵鬧，他才拿棍子打他，他情緒非常失控時，才會打小朋友的頭。

高雄地院法官發現，男童雖然性命無虞，但腦傷造成他左側偏癱、全面性發展遲緩，需持續接受物理、職能及語言治療，後續可能造成失能、發展遲緩、癲癇等長期後遺症等重大難治傷害，經評估屬肢體中度之身心障礙，迄今需輔以多樣、大量之醫療、復健等資源，未來需高度依賴社會福利及教育資源持續復原。最後依重傷罪判吳男8年10月，全案仍可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。