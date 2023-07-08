松山分局員警執行走動式宣導，提醒長者用路安全。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

松山分局首創將字幕機設置於路檢點。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為保障高齡長者與行人用路安全，北市松山警分局配合執行「112年第2季加強高風險對象（高齡長者及行人）交通事故防制計畫」，針對「汽、機車不停讓行人」、「行人違規」、「車輛違規行駛人行道」及「人行道違停」加強執法，自今年5月1日至7月2日止，共計舉發4092件，較前3年平均數增加170％，且與疫情前2020年同期比較，行人交通事故死傷人數減少1.58％。

警方統計，今年以來，北市死亡車禍的年齡層，以65歲以上長者占比最高，其中行人肇事原因自身違規比例高達82.4％。

為持續提升執法成效，及針對高齡長者、行人及年輕機車族群加強宣導，松山分局以充電式活動字幕機、字幕機專用三腳架及交安宣導手大型舉牌，並規劃勤務在轄內易肇事路口，執行走動式宣導，並利用路檢勤務時，首創將充電式活動字幕機，架設在酒測勤務現場。

松山分局表示，民眾應多關心家中長輩，不時提醒「遵守號誌行止、路口停看聽」、「騎車時，變換車道應使用方向燈，同時查看後照鏡、擺頭注意後方來車」、「配帶合格且具保護力的安全帽」；暑假期間年輕朋友易騎乘機車結伴出遊，且很多人是初領駕照新手，因駕駛經驗不足，對於道路突發狀況，缺乏應變能力，應加強速度管理，共同守護用路安全。