國民黨總統參選人侯友宜回到故鄉嘉義縣朴子市，受到鄉親熱情歡迎。（呂妍庭攝）

國民黨總統參選人侯友宜回到故鄉嘉義縣朴子市，受到鄉親熱情歡迎。（呂妍庭攝）

朴子市長吳品叡送上球棒，祝侯友宜強棒出擊。（呂妍庭攝）

嘉義縣刺繡文化學會理事長周讓廷、紙藝師蔡承哲為侯友宜送上三太子公仔。（呂妍庭攝）

民進黨主席賴清德日前直搗國民黨總統參選人侯友宜家鄉，在嘉義縣信賴台灣之友會上，現場喊出民進黨在嘉義縣要贏10萬票，今（8日）侯友宜回到故鄉嘉義縣朴子市，強調嘉義人重情重義，一定會用嘉義人的團結把票倒贏回來！

侯友宜今回到故鄉朴子市，受到數百位鄉親熱情歡迎，侯友宜先到天公壇參拜，親手為神尊換上全新神明衣，隨後在鄉親簇擁下走到100公尺遠的配天宮參拜媽祖，過程中凍蒜聲不斷，在主持人帶動下，現場更直呼侯友宜「侯總統」，過程中也安排朴子市長吳品叡等人送上蒜苗、包子、粽子、球棒及三太子等，祝侯強棒出擊、高票當選。

侯友宜大打同鄉情，指他離開朴子47年，最好的回憶就在朴子，最好的親人、朋友也在朴子，雖在外地工作，但每年都會回鄉拜拜、探望長輩，說自己沒有關係，隻身出外打拚，一路從警察拚到新北市長，從基層爬起來，現在還要選總統，沒有關係的人也能參選總統，是台灣民主文化的代表。

侯友宜說，一個人沒有關係、背景，憑什麼在北部打拚？拚出讓朴子人、嘉義人肯定？靠的就是嘉義人的勇敢、氣魄，敢做事、敢承擔，他不斷打拚，打出嘉義人的精神。

侯友宜強調，嘉義人重情重義，請大家幫忙一票拉一票，不分族群、你我和黨派，只要把國家放前面，他參選總統要靠鄉親相挺，勝利要從朴子開始，還說有人說要在嘉義贏10萬票，「嘉義是我的故鄉、嘉義人不能漏氣」，一定要團結打拚、一定要贏，把票倒贏回來。