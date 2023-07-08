儘管不斷發表關於俄羅斯和烏克蘭戰爭的看法，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）昨天表示，他不想捲入東歐衝突，因為關心的主要戰爭是對抗飢餓。

魯拉昨天在總統府高原宮重新啟動國家工業發展委員會（CNDI）發表聲明說：「巴西喜歡全世界，全世界也喜歡巴西。這就是為什麼我不想涉及烏克蘭和俄羅斯戰爭的問題，因為我的戰爭是在這裡對抗飢餓、失業和貧困。為什麼要在乎別人的爭執？我要擔心的是自己的戰鬥。」

東歐衝突是魯拉6月底訪問梵蒂岡期間和天主教教宗方濟各（Pope Francis）討論的主要問題。會談後的第2天，魯拉在義大利向新聞媒體指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）需要親自談判達成一項和平協定， 以結束戰爭。

魯拉在義大利說：「首先要做的是說服他們停止戰爭並坐下來交談，直到找到一個共同點。和平協定不是投降，對衝突雙方都有利。如果提案是讓一方讓步100%，就不是協議，而是強迫投降。烏克蘭和俄羅斯需要自己做出決定。」

魯拉和澤倫斯基原定5月在G7（七大工業國集團）會議期間在日本會面，但澤倫斯基臨時取消會議，令魯拉很不滿意，並說澤倫斯基如果有什麼重要事情耽擱了，只要知會一聲，他還是能夠理解。

當時魯拉對新聞媒體說：「我很不高興，因為我想和他（澤倫斯基）見面討論這個問題，但他已經成年了，知道自己在做什麼。」

今年4月魯拉接見俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），目的是促進戰爭的國際調解。魯拉在會議中表示，西方國家的介入延長俄烏衝突時間。

對此，美國政府指責巴西「完全不觀察事實就鸚鵡學舌俄羅斯和中國的宣傳」；魯拉則表示他希望推動和平倡議。

當時烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）也透過社群媒體批評魯拉，是「將受害者和侵略者劃上等號」，以及「抨擊烏克蘭的盟友，因幫助烏克蘭保護自己免受兇殘的攻擊」。

之後烏克蘭政府邀請魯拉訪問首都基輔，以瞭解俄羅斯侵略的現實。幾天後，魯拉也改口說「錯的是俄羅斯」。

蒲亭和魯拉也曾在5月底透過電話交換意見，當時魯拉表示願意協助尋求解決方案。（編輯：陳惠珍）