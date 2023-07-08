國民黨2024總統參選人侯友宜近期民調陷入低迷，邀請前國安會秘書長金溥聰進入團隊主持大局，引發熱議。台北市議員徐巧芯也自爆，近日接到金溥聰的電話，對方邀請她進入侯團隊幫忙。消息一出，藍營的支持者大為振奮。

徐巧芯6日在節目表示，自己在星期2晚上12點接到金溥聰的電話，對方請她前往侯友宜競選團隊幫忙，不過有關要幫忙「什麼事」，徐巧芯賣了一個關子，稱「大家之後會知道」。

除此之外，徐巧芯還談到她接電話時的心境，表示自己有跟金溥聰說，「我老實跟你說，我其實是不想（幫忙），但是你都這樣跟我說了，我不能說不行，我必須說OK，沒有問題。」

徐巧芯也提到，之前資深媒體人黃暐瀚就有說過，金溥聰進來之後，包含自己跟另一名藍營台北市議員鍾沛君都會入陣侯團隊，果然金溥聰就跟她開口了。她還透露，自己早先有跟一個國民黨內高層探討去侯團隊幫忙的事，對方問，「妳知道妳拒絕他會怎樣嗎？」，她連忙回，「我知道、我知道，後果不堪設想。」

另徐巧芯表示，自己之後會找金溥聰來上直播。同時她還披露，金溥聰現在忙著整頓侯友宜的競選辦公室，團隊內部已經差不多搞定了，團隊的整合已經螺絲鎖緊確實是起了很大的成效。