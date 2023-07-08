歌壇天后李玟（CoCo）輕生驟逝，短短48年的人生劃下句點，網紅陳沂日前發文悼念多年來的偶像，卻被知名律師李怡貞挖出她過去嘲笑李玟的貼文，怒斥：「妳沒有資格緬懷我們的coco」，對此，陳沂提出一點反擊：「毫無人性可言」。

陳沂指出自己是流量座標，蹭她勢必能博得新聞版面，原本不想搭理李怡貞，但無法忍受遭惡意抹黑，才決定發聲澄清。她指出日前緬懷李玟，卻被律師李怡貞挖出曾分享「李玟像楊繡惠」的報導，甚至嘲諷她是：「鱷魚的眼淚」，對此，她反問李怡貞：「像楊繡惠不好嗎？李怡貞是不是在霸凌楊繡惠呢?」接著強調：「會覺得說李玟像楊繡惠是容貌羞辱，不就是先入為主覺得繡惠姐不好嗎」。

陳沂強調整起事件最可怕之處，就是李怡貞發文提及李玟死訊，卻在PO文底下幫自己的事務所打廣告，怒斥此舉根本是：「毫無人性可言」。李怡貞回應，陳沂指出「簽名檔=打廣告」，無非讓她啼笑皆非，多年前陸續有人冒用她的名義在外騙人，導致許多人沒求證直接受騙，即便在粉專發文澄清仍未見成效，唯一方式就是把粉專的大圖寫大字，強調自己是股票投資白癡，並在每篇PO文放上簽名檔，讓有疑慮的人能聯繫上她親自求證。

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