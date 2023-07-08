ICU醫師陳志金分享，一位病人的三酸甘油脂高達1677mg/dl，比正常值150mg/dl嚴重超標，而患者抽血檢查後，血液靜置了幾小時竟出現「油血分離」的恐怖畫面，試管最上面浮著厚厚一層油，看起來怵目驚心，引起網友熱烈討論，1.3萬人看呆狂讚。

陳志金日前在臉書上分享，一位護理師詢問「檢驗科說病人的血油油的，真的可以看出來嗎？」其實是可以的，只要加驗一下血脂肪，再將這管血液靜置幾個小時，就可以體會到什麼是「油油的血！」當然把血液離心分離也可以清楚看到。

陳志金表示，將血液靜置數小時以後，結果真的有一層油浮在最上層，難怪台語都說高血脂叫「血油」高！而那位病人的三酸甘油脂高達1677mg/dl，正常情況下應該要低於150mg/dl，嚴重超標，他也提醒，三酸甘油酯太高可能引起胰臟炎。

陳志金也說，護理師看到這管血以後，忍不住拍了照片說，這個照片可以留下來，以後用來衛教病人，提醒大家不要吃太油。

恐怖照片引起1.3萬人朝聖，不少網友留言討論，「超級油！嚇死了」、「油水很多的病人」、「立刻轉傳給長輩看」、「現代的人是不是沒有這一管油膩膩，都算異類了」、「好像靜置的豬肉凍」、「恐怖的一層油，感謝阿金醫師的分享」。