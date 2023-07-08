貴婦女星Melody（殷悅）昨（7日）無預警宣布17年婚姻破碎，與富商吳育奇無法克服性格、思想和理念的落差，協議後決定和平結束婚姻關係。Melody過去在節目透露，丈夫只要跟媽媽出門，就不再是神隊友，把照顧孩子的事全丟給她，讓Melody氣到每天哭泣。

Melody在節目《女人我最大》分享婚姻生活，她回憶某年全家和婆婆一起海島國家度假，因為當地沒什麼購物中心，婆婆覺得很無聊，便安排按摩行程，從中午一路按到晚上。當時兩個女兒分別3歲、2歲，游泳完圍著Melody準備洗澡，平常是神隊友的吳育奇，突然說「我腰痠背痛，這幾天照顧小孩我累死了」，就陪媽媽去按摩，Melody心想：「你照顧小孩累死了，那我是什麼？都是我在照顧」。

Melody感嘆：「男人只要回到他媽媽身邊，你不管把他訓練的再好，他就會變成他媽媽的兒子」，認為吳育奇就是在逃避照顧小孩一事，還會找理由「我是一個男人，不應該幫小女生洗澡」，Melody聽完超困惑，因為吳育奇在台灣都會幫女兒洗澡，且女兒年紀還小沒關係，怎麼一出國就甩鍋？Melody表示當時氣到每天哭，「覺得我的人生好孤獨。」

Melody又想起另一件不滿的事，她回憶剛生完，吳育奇就出差，放她一個人住在月子中心，吳育奇某天晚上10點返台，非但沒多加關心妻女，還說：「那我累了，我要去按摩」，Melody為此感到不高興，覺得吳育奇不懂怎麼照顧嬰兒就逃避，氣罵：「你到底多愛按摩？」而她因此陷入產後憂鬱。

不僅如此，Melody透露她中文不好，所以把看小孩功課一事交給吳育奇，想不到對方老是在女兒面前黑她，且只要孩子中文不好就要狂念Melody，她為此感到無奈：「我只能閉嘴、放空、微笑。」