侯友宜返鄉請託拜票 20230708

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（8）日在立法委員曾銘宗陪同下，回防嘉義，拜託鄉親支持，除在宮廟參拜外，也逐戶掃街拜訪鄉親，民眾熱烈與侯友宜握手致意，並沿路激動高喊「侯總統好、侯友宜凍蒜！」並爭相與侯友宜合影，侯友宜也展現高度親和力，逐一握手、揮手與鄉親致意。

前副總統蕭萬長也現身力挺侯友宜，在演講中力讚侯友宜，是用生命保護人民、守護台灣，呼籲鄉親一定要相挺愛護台灣的候選人！