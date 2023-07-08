蕾貝卡弗格森完美詮釋女主角外表沉著冷靜、內心熱血堅毅不屈的反骨精神。（Apple TV＋提供）

Apple TV＋科幻影集《末日地堡》（Silo）自今年5月全球上線後，短時間內便躋身串流平台收視排行之冠。被稱「必看神作」，除了在爛番茄獲得88％新鮮認證之外，在 IMDb 評分達8.1高分，根據串流媒體數據匯集商的資料顯示《末日地堡》成為「全美最受歡迎影集！」

《末日地堡》（Silo）改編自休豪伊（Hugh Howey）全美傳奇暢銷反烏托邦小說《羊毛記》三部曲，由《沙丘》蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）擔綱女主角演出並同時擔任監製，艾美獎得主《諾曼第大空降》葛瑞漢尤斯特（Graham Yost）擔任編劇及監製。

劇情講述一個破敗又充滿毒害的未來世界，全球僅存的 1 萬人口為了生存，被迫生活在不見天日的地底下。在這個深入地下數百層樓的深淵社區「末日地堡」裡，任何人試圖了解有關「地堡」的資訊被視為最大的禁忌，蕾貝卡弗格森飾演的工程師茱麗葉，在愛人被殺害後，悄悄調查謀殺案，卻也發現了這座「地堡」背後真正的秘密。

第1季最後，故事迎來驚人的反轉結局，女主角蕾貝卡弗格森對此表示：「那是最後一口氣，最後一次血淋淋的推動，這就是女主角茱麗葉作為一個叛逆的反抗者所代表的希望。」影評也盛讚她在劇中的「神演技」完美詮釋女主角外表沉著冷靜、內心熱血堅毅不屈的反骨精神。

影集的好口碑也讓 Apple TV＋突發奇想，日前於推特上分享第1集完整片段供網友免費觀看，引發網友熱烈討論，推特執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）更轉發貼文稱是「 Apple偉大的一舉！」Apple TV＋也宣布將續訂第二季的好消息。

《末日地堡》第一季已全數於Apple TV＋上線。