為強化地方醫療以及長照能量，台大醫院金山分院規畫耗資12億元興建「長照暨醫療綜合大樓」，今（8）日舉辦說明會，行政院長陳建仁、新北市副市長朱惕之、教育部長潘文忠、台灣大學副校長張上淳以及地方民意代表皆出席；陳建仁表示，台灣到2026年會進入超高齡社會，隨著人口老化，中央地方以及民間一定要密切合作，結合醫療專業來照顧更多老人。

陳建仁表示，中央在過去一年全力支持金山分院規畫興建「長照暨醫療綜合大樓」，今年5月19日已專案同意補助3億6068萬元興建金山分院「長照暨醫療綜合大樓」，將提供北海岸住宿型長照機構、復健醫療中心、高齡智慧醫學中心、門診、備勤室及營養室，解決地方鄉親面臨住宿式長期機構照護資源不足的問題、復健需求量大造成空間不足的問題，以及幫助金山醫院解決醫護人員住宿的問題。

他說，未來新大樓完工啟用之後，在長期照護、復健治療、醫護人力及病房擴床，都可以提供鄉親更優質的醫療服務，也承諾新大樓如期在2028年2月完工啟用，行政院將再補助儀器設備經費1.1億元，期許北海岸鄉親可以早日享受到更高品質的醫療資源及服務。

新北市副市長朱惕之表示，新北市府與衛生局在去年12月通過擴充計畫書審查，並在今年5月同意新大樓預定定由農牧用地，變更編定為「特定目的事業用地」，而新大樓與目前大樓之間的1塊近100平方公尺的畸零地，也同意有償撥用給金山分院，讓新大樓的規畫更完整。

他說，新北市政府重視北海岸鄉親的醫療需求，並全力支持這項計畫，未來新北市政府也將持續每年挹注1000萬元營運經費幫助金山分院，讓北海岸地區的醫療資源持續提升，另外金山衛生所去年也展開老舊廳舍改建，不僅新增長照空間，同時也布建「智能衛生所」的設置，北海岸的長照服務要一起努力。