東區兩大強權勇士、光芒本季首度跨聯盟對戰，這是一場投手戰，勇士投手莫頓（Charlie Morton）先發6.1局失1分，加上捕手墨菲（Sean Murphy）敲了兩分炮，終場2比1力壓光芒。墨菲這一轟是勇士本季第167轟，全聯盟最接近他們的是道奇141轟，可見勇士的炮火有多麼恐怖，目前59勝28負也是大聯盟最佳戰績。

勇士投手莫頓效力過太空人、光芒，他2017年在太空人摘冠，但是對於太空人打者偷暗號作弊感到失望。莫頓2020年在美聯冠軍賽G7幫助光芒淘汰了太空人，轉隊勇士之後他在2021年又拿了一次冠軍。

光芒法蘭柯（Wander Franco）首局轟出陽春炮，但也是光芒唯一的得分。迪亞茲（Yandy Diaz）第3局敲安，盜二壘時被勇士捕手墨菲解決。第4局勇士歐森（Matt Olson）靠失誤上壘，後面墨菲一棒轟出右外野圍牆，超前的兩分全壘打！

勇士以第167轟改寫了明星賽之前最多轟的歷史紀錄，苦主是光芒先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。光芒是美聯最多轟的球隊，但目前也才135轟。大聯盟單季的紀錄是2019年雙城創下的307轟，勇士若維持這個速度可以打到330轟之譜。勇士陣中有歐森29轟、歐比斯（Ozzie Albies）22轟、小阿庫尼亞（Ronald Acuna）21轟。