據《法治日報》消息，7月7日，中共中央社會工作部部長吳漢聖主持了省部級幹部信訪工作專題研討班結業式。他成為新組建的社會工作部首任部長。

吳漢聖出生於1963年4月，山東臨朐人，1985年7月參加工作，1984年6月加入中國共產黨。他曾任遼寧營口市委書記，遼寧省委常委、秘書長，山西省委常委、組織部部長，中央和國家機關工委副書記，中央紀委國家監委駐中組部紀檢監察組組長等職，2022年任中央和國家機關工委分管日常工作的副書記。他是中共二十屆中央委員。

中共今年3月《黨和國家機構改革方案》提出，組建中央社會工作部。負責統籌指導人民信訪工作，指導人民建議徵集工作，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，統一領導全國性行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展，指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，指導社會工作人才隊伍建設等，作為黨中央職能部門。

中央社會工作部統一領導國家信訪局。國家信訪局由國務院辦公廳管理的國家局調整為國務院直屬機構。

中央社會工作部劃入民政部的指導城鄉社區治理體系和治理能力建設、擬訂社會工作政策等職責，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設。劃入中央和國家機關工作委員會、國務院國有資產監督管理委員會黨委歸口承擔的全國性行業協會商會黨的建設職責，劃入中央精神文明建設指導委員會辦公室的全國志願服務工作的統籌規劃、協調指導、督促檢查等職責。

機構改革方案還提出，省、市、縣級黨委組建社會工作部門，相應劃入同級黨委組織部門的「兩新」工委職責。