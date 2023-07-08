據法國廣播電台報導，美國國務院官員當地時間周五（7月7日）表示，美國總統拜登的氣候變化特使凱瑞即將訪問中國大陸，與中方討論共同合作應對氣候變化的可能性。凱瑞此前接受訪問時稱，他將於下周前往中國大陸，「重啟世界上兩個最大汙染國之間的全球變暖談判」。正在北京訪問的美國財長葉倫預計8日將與中國大陸副總理何立峰會面。美國官員稱，氣候及金融是美中兩國「明顯有可能」合作的領域。

法新社報導，美國國務卿布林肯上個月訪問北京之後，美國和中國大陸在歷經數月緊張局勢後恢復交往，美國氣候特使凱瑞下周對中國大陸的訪問正是在此背景下展開。這將是美國前國務卿凱瑞被總統拜登任命為氣候特使以來第三次訪華。而美國財政部長耶倫目前正在中國大陸訪問。

凱瑞日前在接受《紐約時報》採訪時表示，此行將於下周進行，他將尋求與北京的「真正合作」。凱瑞表示，「我們需要真誠的合作」。他說，「中國和美國是世界上最大的兩個經濟體，也是兩個最大的排放國。顯然，我們負有尋求共識的特殊責任。」

凱瑞表示，他計畫在7月16日這一周與中國大陸氣候特使解振華和其他「最高級別」官員會面。

凱瑞表示，他將敦促中國大陸加快淘汰煤炭、打擊森林砍伐，並發布一項減少甲烷排放的計畫。甲烷是一種從石油和天然氣井泄出的強效溫室氣體。中國大陸在2021年與美國的聯合協議中表示將解決這些問題，但迄今為止尚未實施。凱瑞說，「我們實際上在研究一些具體行動來推動這一進程」，「如果我們不能讓中國積極地與我們合作應對這一挑戰，我們都會遇到更大的問題。」

消息稱，拜登政府認為，氣候問題是美中兩個激烈競爭的大國可以合作的領域之一。但是去年夏天，中國大陸暫停了氣候談判，以抗議美國前眾議院議長南裴洛西訪問台灣。

路透社引述美國財政部一名高級官員表示，正在北京訪問的美國財長葉倫，今天（8日）將在北京與中國大陸副總理何立峰會面。彭博社也報導，據美國財政部官員稱，葉倫8日會晤何立峰，兩人將共進晚餐。

美國官員並表示，氣候及金融是美國與中國大陸「明顯有可能」合作的領域。