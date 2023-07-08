《銀平町的電影時光》在日本擁有百年歷史的戲院「川越斯卡拉」拍攝。（中影提供）

日片《銀平町的電影時光》在日本擁有百年歷史的戲院「川越斯卡拉」拍攝，並找來曾以《交響情人夢》聲名大噪的男星小出惠介擔綱主角，化身影迷作為回歸後的第一個角色，以扎實演技率領演員們，一同打造出如祭典般的熱鬧氛圍。劇情既熱血又溫馨，他的多年好友小栗旬看完電影也感動表示「惠介，歡迎回來！」該片將於下周在台上映，小出惠介也特別在IG上向台灣影迷喊話：「這是獻給所有電影愛好者的作品，在台灣的親朋好友請走進戲院，希望你們能一起見證這個時刻」。

現年38歲的小出惠介，最早以日劇《交響情人夢》打開星路，隨後出演許多部影視作品，如《仁醫》、《ROOKIES》、《戀空》，但自從2017年爆發喝醉性侵未成年少女的醜聞後，便淡出演藝圈，遠赴紐約的戲劇學院進修。他在今年2月時於推特上宣布成為人夫的消息，同時也帶著暌違6年的新作《銀平町的電影時光》回歸大銀幕。他表示自己久違地參與電影拍攝，起初感到有些迷失與焦慮，沒想到導演笑著說「這就是你跟角色最像的地方！」讓他如釋重負，決定配合導演的腳步，與角色一同成長、重生，並在片中成為振興傳統戲院的重要推手，讓這部電影成為獻給電影院及影迷的動人情書。

電影由城定秀夫執導，描述一名事業不成功的電影導演近藤（小出惠介飾），流落在銀平町的街頭，意外遇見喜愛電影的流浪漢佐藤（宇野祥平飾）。在佐藤的介紹下，近藤認識了經營著傳統電影院的老闆，以及同樣熱愛電影的常客們。當眾人正為了電影院業績下滑而煩惱，近藤決定用電影，拯救這間連結眾人感情的電影院。小出惠介飾演一位失意落魄的導演，靠著電影院老闆給予的換宿機會，重新在電影上找回熱情跟放下過去的傷痛。而這段從人生谷底翻身的經歷，正巧與小出惠介的現實人生相互呼應，讓他的演出表現更添說服力。

該片拍攝地點「川越斯卡拉」，是日本相當知名的藝術戲院，它自1905年開業，主要播映海內外藝術片及經典老片，更時常舉辦社區活動，成為該地區居民聯絡情感、社交的重要場所。《銀平町的電影時光》以近年戲院沒落的現象為主題，描繪出戲院老闆、電影導演、資深影迷與年輕觀眾，彼此在這座百年歷史的電影院裡，共譜出笑淚交織的人生故事。該片自今年2月起於日本各地巡迴上映，特別挑選各地的老戲院，讓許多資深影迷重溫了看電影的熱情與感動，而「川越斯卡拉」也因為該片成為日本影迷爭相朝聖的打卡景點。

《銀平町的電影時光》將於7月14日在台上映。

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