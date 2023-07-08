中華航空疫後首度招募服務人員客艙組員，今日在華航園區舉行初試，吸引近4千人報考，由於率取率不到3％因此競爭相當激烈。（范揚光攝）

中華航空疫後首度招募空服員，今（8）日在華航園區舉行初試，睽違三年再度招考，短短一周報名時間吸引近4000位考生報名，預計錄取百名空服員，錄取率不到 3％，全力為快速回溫的海外旅遊市場，以及新機隊引進計畫部署準備。

此次客艙組員初試內容包括書面資料審查、行李櫃高度測試及面試，應考者可於 7 月 12 日中午以後至14日於華航網站查詢初試結果，複試擇於7月15日舉行，經初複試成績、英語檢定成績與體格檢查結果綜合評量後，錄取者最快將於8月份陸續分批報到受訓。

華航持續推動機隊汰舊換新計畫及拓展航網服務旅客，陸續引進25架A321neo新世代窄體客機，目前已有10架上線營運；並規劃2025至2028年引進24架787新廣體客機，預計派飛區域、紐澳及長程航線。華航積極布局航網，除規劃漸進式增班，也將陸續開航台北－布拉格、高雄－首爾金浦及台北－熊本等航線，整體客運班次數達疫前約8成。

華航長期致力ESG（環境保護、社會責任和公司治理）發展，榮獲DJSI道瓊永續指數全球航空業第一名；竭力推動人才培育、永續教育，入選知名求職網調查2023畢業生最嚮往企業之一。華航今年陸續招募地勤、客服、航務簽派員、人資、會計、修護、客艙組員等職務，亦全年持續招考培訓機師，目前也正開放資訊人員報考，報名日期至7月16日23：59止，累計已釋出超過400個職缺，歡迎對航空業具熱情、有憧憬者加入行列。