搶在PLG官方規定的外籍生與華裔球員變動期限(今天中午12點)前1個小時，高雄17直播鋼鐵人8日宣布跟張傑瑋達成協議終止合約，讓他成為自由球員，也就代表鋼鐵人將在11日PLG選秀會擁有挑選外籍生球員資格，或在自由市場找尋更合適的外籍生球員，到底鋼鐵人最後會做出怎樣選擇？到了選秀會上才會更加明朗。

以下是鋼鐵人新聞稿，「高雄17直播鋼鐵人今(8)日宣布與張傑瑋雙方達成協議終止合約，正式離隊成為自由球員。張傑瑋於2022-23賽季鋼鐵人第二輪指名，球團感謝傑瑋本賽季的付出，總是扮演隊上的Energy guy，滿滿的能量無論在場上或場下都能感染隊友，菜鳥年共出賽32場，場均攻下4.3分、2.9籃板、1.9助攻與0.7抄截，最高單場攻下25分。秀味十足的傑瑋也曾在書豪六犯下場的比賽中，頂替上陣關鍵時刻展現大心臟，與溫德的連線爆扣及得分，更是致勝關鍵。

祝福傑瑋持續在場上保持正向能量，繼續發光發熱且有更好的發展。」