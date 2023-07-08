基隆市中正區新豐街由於號誌與道路規畫問題，人口密集但道路僅有12米寬，經常發生事故。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

騎士「緊貼老翁飆車」驚險畫面曝，民眾怒批：貪快悔終身。

位於基隆市中正區的新豐街人口密集，但道路設計對行人極不友善，有許多行穿道根本沒有號誌，相當危險。日前有民眾在臉書社團「基隆人」貼出行車記錄器影片，只見畫面中有一老翁要過馬路，民眾便停讓老翁，沒想到後方突然出現一輛機車高速呼嘯而過，險些撞上老翁。民眾痛批該騎士為了耍帥搶快，但如果撞到老翁賠償恐後悔一輩子，也呼籲用路人不要貪快，並建議要改善新豐街交通問題。

位於基隆市中正區的新豐街為人口高度密集之區域，然當初都市與道路規畫早已不合時宜，該地人行道、穿越道及行人號誌亦不足，形成「行人地獄新豐街版」，行人過馬路都必須靠運氣、抓時機，非常危險。

近日有民眾在基隆在地臉書社團「基隆人」發文，貼出其行車記錄器影片。民眾表示其在新豐街一帶行駛時，見有一老翁想過馬路，便停下禮讓老翁先行通過，但沒想到老翁走到半路時，突然有一年輕人騎車飆速呼嘯而過，還好老翁及時留步，否則後果不堪設想。

該民眾接受本報訪問時痛批，該騎士一時貪快、耍帥，在當時大約時速60、70公里的速度下，撞到老翁恐非死即傷。若是小傷只是一般民事賠償，但若導致老翁死亡貨癱瘓變成植物人等，光是復健和看護費用，賠償恐每個月就要吃掉數萬元，絕對後悔莫及，貼出影片也希望呼籲駕駛人切勿貪快。

該民眾強調，除了駕駛人自己需要注意外，新豐街一帶的交通建設也有待改善。例如深溪路段有汽機車違停，轉角的連鎖藥妝店更嚴重，建議可評估科技執法；有路段只有單邊人行道，而另一側常有違停嚴重影響車輛通行，也須加強執法；最後是巴賽隆納社區一帶也須增設號誌和行人穿越道，讓行人安全通行，但行人自己違規也要負較大責任。

交通處表示，針對新豐街交通安全已提出「道路品質計畫2.0」方案向內政部爭取補助，預計由中央、地方共斥資2500萬元施行，預計最快將於今年12月動工，工期約1年。整體計畫將改善道路標誌標線、增設行人號誌等，希達到守護市民交通安全目標。