威爾斯王妃凱特7月5日穿著合身的寶藍色洋裝,出席了查爾斯在蘇格蘭的加冕感恩儀式。

英王查爾斯三世和王后卡蜜拉很快就了解到,他們沒那麼受歡迎。只要有活動,反王室抗議人士就會現身,以確保他們明白,查爾斯「不是我的國王」。對查爾斯來說,周三的蘇格蘭加冕典禮應該是大事,但大家唯一關注的王室成員,卻似乎只有威爾斯王妃凱特。

據《她知道》(sheknows)網7日報導,查爾斯一心想要把英國王室現代化,但大家卻很難不看著身穿有如角色扮演服的他,隨即把眼光移向穿著寶藍色合身洋裝,顯得光鮮亮麗的凱特。在整場儀式中,她似乎是唯一看來現代的王室成員。

《野獸日報》(The Daily Beast)便直指,「可悲的是,只要查爾斯和卡蜜拉在王位上一天,大家對英國王室的喜愛就會減少,而這似乎是無可避免的。」

此外,英國菁英圈耳語不斷,盛傳查爾斯約在80歲生日時就會退位,交棒威廉和凱特,讓他們趁夠年輕時,讓王室顯得有所不同。雖然那距離現在只有6年,但卻足以讓英國王室變得更無足輕重。威廉和凱特心裡明白,他們握有當女王伊莉莎白在世時所不存在的某種力量。

儘管威廉和凱特吸睛,轉移了世人的注意力,但查爾斯卻無能為力。顯然凱特在打持久戰,《泰晤士報》(The Times)記者羅歐(Valentine Low)在所出的平裝本《朝臣:王冠背後的隱藏力量》(Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown)一書中說,「她總是把眼光放在『這是我的人生和我的歷史道路,而我有一天將會成為王后』上。」

顯然凱特正成功贏得王室公關戰,而查爾斯只得接受,自己人氣不如兒媳的事實。