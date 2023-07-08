威爾斯王妃凱特7月5日穿著合身的寶藍色洋裝，出席了查爾斯在蘇格蘭的加冕感恩儀式。

英王查爾斯三世和王后卡蜜拉很快就了解到，他們沒那麼受歡迎。只要有活動，反王室抗議人士就會現身，以確保他們明白，查爾斯「不是我的國王」。對查爾斯來說，周三的蘇格蘭加冕典禮應該是大事，但大家唯一關注的王室成員，卻似乎只有威爾斯王妃凱特。

據《她知道》（sheknows）網7日報導，查爾斯一心想要把英國王室現代化，但大家卻很難不看著身穿有如角色扮演服的他，隨即把眼光移向穿著寶藍色合身洋裝，顯得光鮮亮麗的凱特。在整場儀式中，她似乎是唯一看來現代的王室成員。

《野獸日報》（The Daily Beast）便直指，「可悲的是，只要查爾斯和卡蜜拉在王位上一天，大家對英國王室的喜愛就會減少，而這似乎是無可避免的。」

此外，英國菁英圈耳語不斷，盛傳查爾斯約在80歲生日時就會退位，交棒威廉和凱特，讓他們趁夠年輕時，讓王室顯得有所不同。雖然那距離現在只有6年，但卻足以讓英國王室變得更無足輕重。威廉和凱特心裡明白，他們握有當女王伊莉莎白在世時所不存在的某種力量。

威爾斯王妃凱特7月5日穿著合身的寶藍色洋裝，出席了查爾斯在蘇格蘭的加冕感恩儀式。

儘管威廉和凱特吸睛，轉移了世人的注意力，但查爾斯卻無能為力。顯然凱特在打持久戰，《泰晤士報》（The Times）記者羅歐（Valentine Low）在所出的平裝本《朝臣：王冠背後的隱藏力量》（Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown）一書中說，「她總是把眼光放在『這是我的人生和我的歷史道路，而我有一天將會成為王后』上。」

顯然凱特正成功贏得王室公關戰，而查爾斯只得接受，自己人氣不如兒媳的事實。