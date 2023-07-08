日本名導是枝裕和新作《怪物》找來王牌編劇坂元裕二、已故傳奇音樂大師坂本龍一共同打造，故事以單親母親、老師、孩童3種不同的視角，講述一段看似普通的孩子爭吵，卻因不同的立場與證詞，讓情況漸漸變得一發不可收拾，就在某個暴風雨的早晨，孩子們失去了蹤影，集結安藤櫻、永山瑛太、高畑充希、田中裕子等豪華卡司陣容，在坎城影展獲得9分半鐘的熱烈掌聲並拿下最佳劇本獎，正式上映後好口碑也持續延燒。

坂本龍一在今年3月底過世，《怪物》也是大師的電影配樂遺作，他生前曾留下對這部電影的想法，以及作曲的心境，「要說誰才是怪物，這是非常難的問題，而這部電影則是拋出了這個難題。那麼這部難解之題的電影，要配上怎樣的音樂才好呢？孩子們真正的心情就是種救贖，我的手指受其引導在鋼琴上躍動了起來。」他也表示很可惜無法負責所有的樂曲：「根據導演的需求，我提供了2首鋼琴樂曲。」

是枝裕和導演也在受訪時表達對他的感謝：「能夠和坂本龍一先生的名字一起出現在片尾工作人員清單裡，真的非常開心。我沒有想過要委託其他人來配樂，幸好沒有被坂本先生拒絕。非常感謝他接受我的請求。」是枝導演也表示對於坂本龍一的離開感到很惋惜：「非常榮幸最後能以這樣的形式與他合作，這部作品必須要配上坂本先生的音樂才行。觀賞完成的作品後，這份想法我比誰都還要更強烈。」

這次與坂本龍一大師的合作，是枝導演坦言是由他親自寫信邀請坂本龍一，「我認為這部電影的配樂只能由坂本先生來製作。拍攝期間，我在飯店的房間裡剪輯時，一直使用坂本先生的樂曲作為暫時的配樂。拍攝結束後，我將暫時剪輯的DVD和一封信一起寄給坂本先生拜託他。」之後收到坂本大師的回信，「當時他回覆我，因為已經沒有製作整部電影配樂的體力，總之他先讓腦中浮現幾首曲子的印象成形，過了一陣子後他說『我作好主題曲了，使不使用都沒關係』，並傳了一首曲子給我。他還說去年年末發行的專輯《12》中的曲子，可以隨意使用。身體稍微恢復後，又為電影寫了另一首曲子。」

最後在電影中，使用了2首電影原創曲、《12》專輯裡2首，以及暫時配樂時使用的3首樂曲，是枝裕和表示：「《12》當中的一首樂曲，我使用在孩子們前往秘密基地的橋段，令人驚訝的是，曲子適合到就像是看著畫面彈奏的一樣。彷彿坂本先生去年的創作和電影以很好的形式相互配合步調，電影所尋求的事物與坂本先生的音色，也以很好的形式共存在一起。」

日前是枝裕和作客坂本龍一長女坂本美雨主持的廣播節目，暢聊《怪物》的製作祕辛，坂本美雨對他提問：「電影配樂由我父親坂本龍一擔綱，其中使用了25年前坂本龍一創作的〈Aqua〉這首樂曲，是導演選擇的對吧？」是枝裕和也答道：「是我選擇這首樂曲，在初步剪輯時電影的最後就是配上〈Aqua〉。我嘗試用各種曲子配上各種場景，唯獨〈Aqua〉沒有變動。我總覺得這首樂曲是一首祝福的曲子。」聽到導演這番話，坂本美雨不禁表示：「這樣啊，我又要哭出來了。」

另外，是枝裕和也補充道：「電影的結局該怎麼解讀有許多的意見，在坎城街上遇到的人們也在討論少年們最後怎麼樣了。我向他們傳達了我的想法後，很多人也說難怪最後會配上〈Aqua〉。這麼一想，對於我和坂元裕二先生構思出來的結局，必須要配上坂本龍一先生的〈Aqua〉，這也是步調最一致的部分。」《怪物》已在台上映。