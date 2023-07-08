臉書社團「小琉球聯盟」一張遊客在珊瑚礁上刻名字的照片引發熱議，網友直呼離譜，還有人戲謔稱「墓誌銘」，對此，鵬管處表示，依發展觀光條例第62條規定，損壞觀光地區或風景特定區的自然資源者，最高可罰500萬罰鍰，目前正追查相關人，調查若屬實將開罰。

臉書貼文指出，「今天下午來到花瓶岩海邊，看到有人竟然在珊瑚礁上刻自己的名字⋯是在哈囉？！這天然環境，是你家財產嗎？還在上面寫字！！！楊博鈞不知道你幾歲，但老師上課是都沒在聽嗎」？

貼文一出引發網友熱議，網友直呼，「可惡」、「水準在哪」、「明知不能，非法刻意，黑白來」、「是石器時代的人」，還有人說，「應該是墓誌銘吧」、「墓地不適合會進水」。

對此，鵬管處指出，該行為已經觸法，依發展觀光條例第62條規定，損壞觀光地區或風景特定區的名勝、自然資源或觀光設施者，有關目的事業主管機關得處行為人50萬以下罰鍰，並責令回復原狀或償還修復費用，而若無法回復原狀者，有關目的事業主管機關得再處行為人500萬以下罰鍰。

鵬管處表示，目前正追查相關人，調查若屬實將開罰，再次呼籲，請大家共同維護自然環境，避免做出違法及傷害環境的行為。