許多支持者手持手舉牌、拿加油棒喊凍蒜，其中加油棒由前省諮議員黃文峯製作。（呂妍庭攝）

國民黨總統參選人侯友宜今回到故鄉嘉義縣朴子市，一早先到朴子天公壇參拜、朴子配天宮參拜，親綠前省諮議員黃文峯製作加油棒發給民眾，民進黨籍縣議員黃嫈珺親自到場，被解讀是倒戈，黃嫈珺強調自己是以天公壇藝閣團員身分到場，侯友宜除解釋他與黃文峯有40年同學情誼，也說黃文峯挺他不是為了個人或黨派，而是與他一起面對和平或戰爭的選擇。

侯友宜一早到朴子市天公壇參拜，哥哥侯明鋒到場向親鄉喊話，許多支持者手持手舉牌、拿加油棒喊凍蒜，侯友宜受訪時表示，故鄉充滿濃濃人情味，這邊他離鄉背井最依賴的地方，因為鄉親的支持，讓他有機會在配天宮前跟媽祖祈求團結從故鄉開始，嘉義人一定挺嘉義人，這次的總統大選，因為嘉義人的疼惜，他有信心會贏得最後勝利。

現場有記者問到，前省諮議員黃文峯雖未到場，但自掏腰包做加油棒，女兒民進黨縣議員黃嫈珺還到場為何會倒戈？侯友宜說，黃文峯是他國小同學，他們一起長大，最重要他們有40年的深厚情感，兩人不分黨派、族群希望一起挺故鄉、挺踏實做事的人，這就是朴子人的精神。

侯友宜強調，黃文峯的相挺是為了國家、這塊土地，不是為了他個人或黨派，而是與大家一起團結，一起面對這場和平的選擇或戰爭的選擇。朴子市長吳品叡提到，這是400年來第一位嘉義囝仔選總統，人不親土親，總統就要支持自己的鄉親，侯友宜選總統嘉義區聯絡人羅清元則要大家不要管民調，全力支持自己人。

至於黃嫈珺雖與侯友宜合照，會面對全場喊侯友宜凍蒜時，她並未開口，只禮貌性微笑，私下表示，她今天是以壇藝閣團員身分到場，禮貌性出席而已。