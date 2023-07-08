台南本土登革熱累計已達217例，由於高風險區仁德、東區有許多施工中建築工地，極易成為孳生源的溫床，自本土登革熱首例發生至7月6日已開立146張罰單，工地就占62％，台南市政府祭出鐵腕，7日起公布最新措施，營建工地一經查獲孳生源，將依廢棄物清理法及傳染病防治法裁處，並依建築法第58條立即勒令停工1周，並公布建案名稱與地點。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌表示，根據近期疫調發現，病媒蚊傳染途徑與環境清潔有相當大關聯，尤其建築工地積水與社區髒亂點，成為病媒蚊孳生溫床，將使周遭居民承受巨大風險。他說，本次高風險區仁德及東區內有許多建築工地，工地因施工範圍大，且施工四周遮蔽牆尚未完成，施工過程或雨後容易積水於地下室、周圍水溝及電梯機坑等處，極易成為孳生源溫床，目前高風險區已多位民眾感染登革熱。

鑑於目前已知工地多處積水孳生許多病媒蚊，工務局派員稽查高風險區建築工地，後續經稽查發現工地孳生病媒蚊，工務局將依建築法第58條第5款妨礙公共衛生者規定，予以建築工地停工。停工期為7天並請工地加強孶清，7天後複查仍未過，則再停工7天至複查改善為止。

工務局指出，統計本土疫情發生至今，6月已稽查32案次建築工地，有6個建築工地被停工處分，其中5案已改善復工，昨天在仁德的建案新東琚 查到許多孳生源，已現場勒令停工至7月14日。

環保局也表示，本土登革熱發生至7月6日，已開立146張罰單，其中工地就高達91張，工地陽性樣態多為沉沙桶、電梯井、截水溝或地板積水，並列管仁德區8處、東區10處及永康4處工地為高風險工地，將再進行複查。市政府呼籲請所有建案負責人善盡社會責任，務必落實登革熱防治，勿成為防疫死角。