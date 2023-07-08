最新預防接種受害救濟結果出爐，本次共有21案獲救濟。雲林縣一名60多歲男性接種AZ疫苗後下肢無力、雙手麻木，診斷為多發性神經病變，經審議核予20萬元救濟金，為本次案件中獲救濟金額最高。另有兩名國中生接種BNT疫苗後分別出現多系統發炎症候群（MIS-C）和心肌酵素上升，分別核予救濟金6萬及2萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）近日公布第203次會議紀錄，本次共審議170案，其中21案核予救濟金，有20案皆與新冠疫苗相關，分別為13案AZ、5案BNT 、1案高端、1案莫德納，另有1案與卡介苗相關。

本次獲救濟的21案當中，金額最高的是雲林縣60多歲胡姓男子，接種AZ疫苗後32日因雙手麻木與步態緩慢等情形就醫，接種後約4個月再次因步態不穩及下肢無力症狀就醫，其神經傳導檢查結果符合多發性神經病變，依據病程及臨床表現研判，無法確定其症狀與接種新冠疫苗的關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付的規定，核予救濟金新台幣20萬元。

本次有2名國中生施打BNT疫苗後不適，經審議後獲救濟。一名台北市鍾姓少女接種BNT疫苗後13日起陸續出現發燒、皮膚紅疹等情形，就醫後診斷為多系統發炎症候群（MIS-C）。由於個案接種疫苗前並無相關疾病史，研判其症狀與接種疫苗相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新台幣6萬元。

另一名為宜蘭縣陳姓少年，接種BNT疫苗後第3日出現間歇性頭痛與胸悶症狀就醫，血液檢驗顯示心肌酵素微幅上升，研判個案症狀與接種疫苗相關，且經住院治療，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金新台幣2萬元。