「范范」范瑋琪先前因口罩事件人氣大跌，去年才逐步復出，先是舉行了小型音樂會，今年原本計畫9月在台北流行音樂中心開唱，卻因老公「黑人」陳建州捲入性騷擾疑雲，昨(7日)宣布取消，PTT八卦版鄉民則透露，原本不少已經買票的人說要聯合製作「MeToo」燈牌，到現場給范瑋琪「洗臉」（意指難堪），這下燈牌白做了，恐是演唱會取消的原因之一。

陳建州先前被「大牙」周宜霈、「微風女神」郭源元接連點名過去對她們性騷擾，陳建州和范瑋琪第一時間發聲明否認並宣布提告，范瑋琪更為了護夫，發文表示先生在她心中是正直的人，且懷孕期間她只出家門5次、家裡僅有1張床、陳建州不喝酒等，卻引來網友截圖質疑矛盾，更有人揚言退票、拒看范瑋琪的演唱會。

范瑋琪去年逐漸復出歌壇，先是舉行了兩場小型音樂會，又宣布今年要舉行大型演唱會，未料護夫聲明一出，引來不少人表示想要退票或轉讓演唱會門票，賣票網站也被網友發現還有許多空位。昨主辦單位「黑天使製作有限公司」緊急發聲明，宣布取消9月8日范瑋琪「我們之間的事」演唱會，已買票的歌迷可以申請退票。

見此，PTT八卦版鄉民表示：「沒辦法舉牌MeToo了」、「以為演唱會不開頂多要賠千萬..結果百萬?」、「特地去做燈牌的會很失望捏」、「本來想看大場面的說，我指metoo海」，另外也有網友認為：「主辦果斷放棄是對的，百萬認賠，等到真的辦了，舞台燈光音響後勤人員費用是上千萬，票價無法回收，賠更多，更可怕的是廣告贊助廠商跳船撤資，賠更多」。

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