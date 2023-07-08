金門金城鎮市區巷弄內一間無人居住的閩南式古厝昨晚突然發生火災，消防車到場引起附近居民關注。(圖／民眾提供)

火勢迅速在7分鐘內即撲滅受到控制，所幸未波及鄰近民宅造成重大災害。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣金城鎮市區光前路巷弄內一間無人居住的閩南式古厝昨（7）日晚間突然發生火災，屋頂頻頻冒出火光嚇壞附近居民。消防局接獲報案後緊急出動各式車輛7車及職義消20多人前往搶救，但由於火災現場位於市區狹小巷弄內，消防車無法到達，警消緊急佈署約120公尺水線入內搶救，火勢迅速在7分鐘內即撲滅受到控制，所幸未波及鄰近民宅造成重大災害，至於詳細起火原因仍在調查中。

消防局指出，昨天晚上20時35分接獲民眾報案，指稱金城鎮光前路內有閩南式古厝發生火災，緊急出動金城、金寧分隊各式車輛7車及消防人員15人，由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往搶救；隨後義消總隊長顏章團也立即率10餘名義消趕到現場支援救災。

現場指揮官副大隊長戴紹恩表示，由於該起火災現場位於金城市區內，巷弄狹小，消防車無法到達，報案人表示可從民權路巷口側引導消防人員至火災現場。消防車組停放於民權路後，在熱心民眾引導下，迅速以長距離佈署水線約120公尺至起火古厝，入內後發現為一無人居住之閩南式古厝，其屋頂木質橫樑起火燃燒，延燒至木柱及門框，消防人員立即出水搶救。由於古厝多為木造結構，消防人員使用熱顯像儀詳細檢視火場溫度，以火勾清理受燒木料，並持續針對可能悶燒之處射水灌救，以避免有復燃情形，所幸未造成人員傷亡，亦侷限火勢未波及其他空間。

消防局呼籲民眾，無人居住之古厝因屋內構造、傢俱或存放可燃物等，亦有火災發生之可能，應養成良好習慣，注意用火、用電及門禁管理，室內（外）空間也應避免堆積大量雜物，不隨意棄置菸蒂、菸灰，避免火種不慎掉落或遺留於易燃物，進而引起火災，平時做好減災、防災工作，才能減少災害發生。