金門縣金城鎮市區光前路巷弄內一間無人居住的閩南式古厝昨（7）日晚間突然發生火災，屋頂頻頻冒出火光嚇壞附近居民。消防局接獲報案後緊急出動各式車輛7車及職義消20多人前往搶救，但由於火災現場位於市區狹小巷弄內，消防車無法到達，警消緊急佈署約120公尺水線入內搶救，火勢迅速在7分鐘內即撲滅受到控制，所幸未波及鄰近民宅造成重大災害，至於詳細起火原因仍在調查中。
消防局指出，昨天晚上20時35分接獲民眾報案，指稱金城鎮光前路內有閩南式古厝發生火災，緊急出動金城、金寧分隊各式車輛7車及消防人員15人，由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往搶救；隨後義消總隊長顏章團也立即率10餘名義消趕到現場支援救災。
現場指揮官副大隊長戴紹恩表示，由於該起火災現場位於金城市區內，巷弄狹小，消防車無法到達，報案人表示可從民權路巷口側引導消防人員至火災現場。消防車組停放於民權路後，在熱心民眾引導下，迅速以長距離佈署水線約120公尺至起火古厝，入內後發現為一無人居住之閩南式古厝，其屋頂木質橫樑起火燃燒，延燒至木柱及門框，消防人員立即出水搶救。由於古厝多為木造結構，消防人員使用熱顯像儀詳細檢視火場溫度，以火勾清理受燒木料，並持續針對可能悶燒之處射水灌救，以避免有復燃情形，所幸未造成人員傷亡，亦侷限火勢未波及其他空間。
消防局呼籲民眾，無人居住之古厝因屋內構造、傢俱或存放可燃物等，亦有火災發生之可能，應養成良好習慣，注意用火、用電及門禁管理，室內（外）空間也應避免堆積大量雜物，不隨意棄置菸蒂、菸灰，避免火種不慎掉落或遺留於易燃物，進而引起火災，平時做好減災、防災工作，才能減少災害發生。
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