邱顯智說，國民黨立委鄭正鈐在國會是沒有聲音的，民進黨則是老柯一人說了算，不需要再多1位聽話或護航政府的立委。（陳育賢攝）

時代力量新竹市立委參選人邱顯智8日拔得頭籌，率先成立競選總部，他左批國民黨、右轟民進黨，指基本上國民黨立委鄭正鈐在國會是沒有聲音的，民進黨則是老柯一人說了算，不需要再多1位聽話或護航政府的立委，而他則是堅持監督政府、與人民在一起打拚的立委，為這些原因，應該把票投給他。

距離明年大選雖然還有半年，但邱顯智提早出擊，昨天在新竹市東門城旁成立競選總部，包括時代力量黨主席王婉瑜、祕書長李兆立、律師後援會召集人林志忠、新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、陳啟源以及多位里長、大批民眾都到場支持。

邱顯智堅說，過去3年來，他每天都6點多出門到立法院簽到登記，在不同委員會穿梭、討論各項法案與議題，地方里長拜託的事情，他也盡全力在國會來完成。

基本上，他覺得這次對手中，國民黨立委鄭正鈐近來有包括性騷擾、欠錢的爭議，他認為鄭是沒有聲音的人，這是有負新竹市民對他的付託與期待，地方人的評價，大家也都會覺得邱顯智比他勤快很多的。

民進黨的部分則是1句話就講完了，就是新竹市是民進黨立院總召柯建銘一人說了算，這不是民主政治應該有的，更甚者，民進黨在國會也是老柯一人說了算，他才會在國會、各委員中跟老柯有這麼多的衝突。

雖然民進黨提名的教授林志潔是非常優秀的人才，但民進黨在國會中的結構與運作如果沒有按照柯總召的意志去做的話，只要跑票就一定以黨紀處分3年，60幾席立委只會有柯總召1種聲音，國會真的不需要再多1位聽柯總召的話或是為政府護航的立委。

反觀他自己，他在國會的立場就是講該講的話，監督政府、無所畏懼。去年新竹市民能夠選出跨越藍綠的市長，這次也能夠再次跨出藍綠，選出時代力量勇於監督政府的邱顯智。