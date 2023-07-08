視障翁卡在磺溪谷整晚，警消及時救援。（警方提供）

視障翁散步消失巷弄，竟掉落3米磺溪谷卡岩縫一整晚。

北投警方日前獲報，66歲視障楊姓男子外出後深夜未歸，家屬擔心發生意外，警方調閱監視器，發現楊從公館路步行出門，並在石牌路二段消失，警方次日下午在附近磺溪谷河床發現楊的帽子，懷疑他不慎摔落，經地毯式查找，終於發現卡在岩縫一整晚、衰弱不堪的楊男，最後順利將他救出。

北投警分局奇岩所接獲75歲楊婦報案，表示視障的弟弟傍晚出門散步，但到晚上8時仍尚返家，警員蔡皇賜獲報後立即展開協尋，調監視器發現楊出門後，行經公館路、泉源路、行義路，最後在石牌路二段324巷消失。

警方前往現場附近找了2個多小時，但沒有發現楊，次日下午2時再次搜救，警員陳銘照經仔細找尋後，在磺溪河床草叢附近，發現老翁穿著的帽子及拖鞋散落在草叢中。

由於溪谷與路面有約3公尺落差，警方立即通報消防隊，眾人沿上下游地毯式搜索，最後在1處溪谷石縫中，發現受困一整晚，面容疲憊的老翁，並順利將他救起。

經救護人員檢視，楊姓老翁除頭部有擦挫傷外，意識仍然清楚，立即送往醫院救治，家屬對警消的及時救援感謝不已。