台東市場遭竊電纜線。（台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

影》台東市場百萬電纜遭竊，大樓電全斷，3賊作案畫面曝光。

台東市場暨大樓包括店面及住戶某日深夜突然停電，民眾苦無冷氣可吹，台東縣警察局台東分局經查發現是電纜線遭竊，初估電纜價值約百餘萬元。經調閱周邊百支監視器，今將蔣姓主嫌及呂姓、吳姓嫌犯查緝到案，由於3人還涉及毒品，全案依加重竊盜及毒品危害防制條例罪嫌移送台東地檢署偵辦後，並向法院聲請羈押。

台東警察分局偵查隊長張群今天表示，獲報後立即成立專案小組全力追查，經調閱周邊上百支監視器，員警不眠不休過濾分析來往車輛，鎖定由蔣姓犯嫌主導的竊盜集團，共涉及台東市區及近郊電纜線竊案7件、怪手竊案1件。

另外，蔣嫌另涉及日前活水湖舉辦鐵人三項停車場竊取選手自行車2部，台東分局見時機成熟，聲請搜索票及拘票，將蔣姓主嫌及呂姓、吳姓等3人查緝到案，起出失竊電纜線數捆、犯罪工具1批及二級毒品安非他命吸食器數組，犯案動機初步研判為施用毒品缺錢花用，因此鋌而走險，全案依加重竊盜及毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

台東警察分局偵查隊長張群說明市場電纜遭竊案情。（台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東警察分局長陳蔚文呼籲資源回收業者亦勿回收來路不明之物品，而民眾若發現可疑人、事、物時，請立即撥打110電話報案，共同維護社會治安。全案警方偵訊後，將嫌犯以刑法加重竊盜及毒品危害防制條例罪嫌，移送台東地檢署偵辦後，並建請向台灣台東地方法院聲請羈押。

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