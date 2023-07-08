羅志祥3年前與大陸網紅周揚青結束9年戀情，感情世界備受關注，他日前時隔20多年上三立《完全娛樂》擔任嘉賓，無所不談的他被問到：「還想談戀愛嗎？感情觀是否有改變？」羅志祥回「如果真的轉角遇到愛」一定都會接受，而他也透露擇偶的3個條件，分別為「孝順、愛動物、外型順眼」。

羅志祥之前擔任《娛樂百分百》主持人，有很長的時間沒上過競頻的《完全娛樂》，這次主持群熱烈歡迎「主任」大駕光臨，由於羅志祥曾與歐弟主持過早期的《完全娛樂》，主持群紛紛開玩笑要請「主任」回歸，羅志祥笑問：「通告費怎麼算？」阿達則回覆：「3個人的都給你！」

羅志祥這次為了宣傳新歌和演唱會，林思宇問他為什麼新單曲名叫〈Don’t be Late〉，羅志祥自嘲要「管理好時間」、「不要遲到了」，這招讓阿達大讚。羅志祥接連被記者辛辣拷問，先被追問「如果遇到不友善的媒體時會如何處理」？羅志祥表明藝人要做好自己臉部管理，OS僅能存放於內心，開玩笑說自己出道快30年，早已適應，同時也體諒記者是工作在身，每位記者皆有不同風格，但都會盡量去配合。

被問到「亞洲舞王」打算跳到幾歲？羅志祥說之前曾經和成龍大哥一起拍過戲，當時在片場曾問過成龍大哥類似問題，因為大哥是武打明星出身，表明當然要一輩子繼續打下去。許多人擔心他的體力問題，作為唱跳出身的羅志祥笑說前面還有許多前輩，像郭富城、杜德偉在堅持，自己沒有理由不繼續跳，更開玩笑說：「結束錄影我還是用跳的出去！」證實自己的體力還很好。

被問及「還有持續觀看網友評論嗎？上網搜尋自己的頻率有多高？」羅志祥則表示自己每天都會搜自己的名字，看自己的影片去檢討自己，網友們的留言不論好壞皆會酌量回覆。每日回覆IG私訊大約20封，任何平台看到不錯或來嗆的留言都會回應。同時也分享有些網友攻擊完之後，除了給予回擊外，羅志祥也會將此人拉黑，羅志祥認為網友有言論自由，藝人也有權利去拉黑、封鎖，去控管自己的平台。

最後一題被問到「近年懊悔太晚做的事情？」，羅志祥則回覆「如果你一直在為以前的事情懊悔、後悔，你將會在一輩子都會一直後悔，既然終究要面對，那不如就往前看吧！藉由羅志祥頻頻的金句發言，也說服了在場的犀利主持人，將「犀利記者會」從「澄清大會」又變成「佈道大會」。