日本史上在位最長的前首相安倍晉三遭槍擊身亡屆滿一週年，事發現場今天一早就有民眾獻花悼念，而自民黨中央黨部等合辦的週年法會也在東京舉行，首相岸田文雄等人出席追思。

安倍2022年7月8日在奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台輔選時，遭犯嫌山上徹也持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會。

日本經濟新聞、富士新聞網報導，安倍忌日週年法會今天上午11時起在東京芝公園的增上寺舉行，下午將開放一般民眾追悼。

增上寺法會由自民黨中央黨部、黨內派閥安倍派及安倍家人共同舉辦，安倍遺孀安倍昭惠、首相岸田文雄等黨政相關人士都出席追思。

增上寺也將從下午1時到4時止，設置獻花台讓一般民眾獻花追悼。

而在事發地的部分，由自民黨奈良縣黨部等人士組成的團體，今天上午8時30分左右在安倍遭槍擊的近鐵大和西大寺站前附近設置獻花台，前來悼念的民眾將鮮花圍著獻花台上的安倍遺照擺放。

近鐵大和西大寺站前廣場目前已完成相關工程，安倍去年遭槍擊的地方變成道路，整體有所改變；今年春天在擴建的人行道上設置花壇後，可以看到前來追悼安倍的民眾。

今天上午6時過後，一年前也因為看到新聞來到這裡的大阪市27歲男性上班族回憶當天情景說，「那一天也是很熱的一天」，並雙手合十地「我想（跟安倍）說一聲辛苦了」。

回顧這起發生在2022年7月8日上午11時30分左右的槍擊案，當天距參議院大選只剩2天，安倍在近鐵大和西大寺站前進行街頭演說輔選時，遭42歲的山上徹也槍殺身亡，山上當場被制伏逮捕。

山上雖然坦承犯行，但也說明行凶動機跟對母親高額捐款給「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）心生怨恨，認為安倍跟該教團關係深厚有關。

奈良地方檢察廳事發後花了約半年時間，對山上實施調查其精神狀態等的「鑑定留置」後，認為山上在行凶時具刑事責任能力，因此依殺人等共5罪嫌起訴。山上目前被關押在大阪拘留所。

此案接下來將進入奈良地方法院以裁判員審判進行審理，根據辯護律師團的說法，首度公開審理預估要到2024年以後。