針對TPASS通勤月票補助，國民黨總統參選人侯友宜受訪時批中央食言。（呂妍庭攝）

國民黨總統參選人侯友宜今被問到TPASS通勤月票昨傳出地方未收到中央補助款，第一線業者要抵制了，中央才撥款，他的看法？侯友宜批中央又食言、不守信用，難怪業者、地方政府會群起反彈。

侯友宜受訪時回應，中央講好要補助7成，怎麼現在又食言、不守信用？改補助為2成5，難怪不管是業者、地方政府群起反彈，沒人說話不信用，說好中央說該拿出的補助款，就要趕快拿出來兌現承諾，讓民眾安心使用，也讓業者的服務品質大幅提升，照顧民眾交通方便。