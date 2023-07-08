目前正值酷暑，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，人在高溫下若無法調節體溫會有不適感，若出現熱水腫、熱痙攣等4症狀，就是會致命的「熱中暑」前兆；此外，人在高溫下可能不會同時感受到這4種前兆，僅「感覺越來越疲勞」，這才是最大的危險。

黃軒在其臉書粉專上表示，人在熱中暑前，已遭受熱傷害，包括熱水腫、熱紅疹、熱痙攣、熱暈厥。

1.熱水腫：

身體為了避免過熱會出現血管擴張，以盡可能將熱量散發到人體外，使得很多血液積聚在腳踝中，形成「腳踝的局部水腫」。

2.熱紅疹：

若皮膚出現細小的紅點並有刺痛感，就是熱疹，這是因人的汗水孔被阻塞時所引起皮疹。

3.熱痙攣

當身體大量流汗、卻又未能及時補充水分、電解質，導致肌肉痙攣。

4.熱暈厥

當人因出汗和低血壓而失去大量體液時，血液會暫時不流向大腦導致頭暈。

他並表示，人在高溫下未必會同時感覺到上述4種症狀，也許可能只會感覺到越來越疲勞而已，而這是最大的危險。他建議，在酷暑下，盡量好好休息、喝水、穿著透風、留心身體警訊，並減少外出。