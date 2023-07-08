台中市霧峰區亞州大學附屬醫院8日凌晨發生因追撞BWM車禍送醫的鄧姓男子大鬧醫院，警方動員各派出所組合快打警力前往將鄧男制伏。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰區亞州大學附屬醫院8日凌晨有民眾大鬧醫院，警方到場發現竟是凌晨追撞BWM車禍送醫的鄧姓男子，疑似與女友感情糾紛情緒不穩，在院內大聲咆哮、破壞物品等，警方將鄧男制伏，因其行為觸犯《醫療法》，訊後移送台中地檢署偵辦；院方譴責暴力行為並將求償。

據悉，當日凌晨凌晨12點45分，鄧男駕駛黑色瑪莎拉蒂沿台74線行駛，疑似變換車道時不慎擦撞前方43歲施姓男子駕駛的灰色BWM，鄧男頸部受傷送往亞大醫院治療。未料，凌晨3點半左右，鄧男疑似因與女友感情糾紛而情緒不穩，拿安全帽在急診室門口外胡亂揮舞、咆哮，警衛勸阻制止並通知警方。

亞大醫院表示，8日凌晨有男性患者接連在院內治療區及等候區大聲咆哮，破壞院內自動門、桌椅、醫療器材等公物，更嚴重干擾甚至被迫中斷醫療行為。經調閱監視器畫面釐清狀況，患者就醫態度極不配合，數度對醫護人員粗口辱罵，並於離院前出現連串脫序行為，造成院內同仁極大心理壓力；院方嚴厲譴責醫療暴力行為，並表示將尋求司法途徑。

台中市政府警察局霧峰分局表示，警方於8日凌晨3時30分許接獲，亞大醫院有人鬧事，立即動員各派出所組合快打警力前往，到場迅速制伏並實施保護管束鬧事者。鄧男在院內大聲咆哮、破壞物品、干擾醫療行為，造成醫護、病患、家屬及驚恐情事，恐已觸犯《醫療法》，警方將於詢問後，將鄧男移送台中地檢署偵辦。另，鄧男在急診室破壞醫院的物品部分，院方將向鄧男求償。

霧峰警分局指出「對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者」，或是「毀損醫療機構或其他相類場所內關於保護生命之設備，致生危險於他人之生命、身體或健康者」都算是醫療暴力，只要做出咆嘯、恐嚇、搶奪器具、丟擲物品等不理性的行為，或是毀損醫療機構內、救護車上的監控設備、治療設備或其他醫療器材，甚至是約束病人以執行醫療行為等，都有可能觸犯《醫療法》而有行政、刑事及民事的責任。