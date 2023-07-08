長榮航空今日起以波音777F貨機開闢每周2班多倫多貨運航線，是國內唯一提供多倫多貨機服務的航空公司，加上目前已營運每周7班直飛客機，長榮航空飛往多倫多的航班將達每周9班。

長榮航空穩健增加貨運運能，除了目前營運的8架777F貨機外，新增購的1架777F全新貨機將於今年12月交機，另有3架777-300ER客機規劃改裝為全貨機，預計自2025年起陸續交付。

長榮航空總經理孫嘉明表示，亞洲輸往加拿大東岸電商貨品有成長趨勢，多倫多貨機航線的開闢，將可填補目前多倫多客機腹艙載貨的艙位不足的缺口，同時可進一步提供高盤盤位運能，滿足進出加拿大東岸的空運需求。

長榮航空除新增貨運航點及引進新貨機，在軟體方面也持續升級，陸續完成貨運運價管理系統、貨運預報通關系統改版，同時也著手優化營運管理系統，強化艙位管理、貨量控管與檢視機制，以提升整體貨運營運效率與效益。

長榮航空在多倫多貨運航點開闢後，飛航北美貨機航點將達8個，包括洛杉磯、西雅圖、芝加哥、紐約、亞特蘭大、達拉斯、安克拉治及多倫多。

長榮指出，未來將視新貨機交付時程及市場需求，加密北美貨運航線，鞏固貨運核心收入，同時也會評估開發貨運潛力航點，強化市場競爭力及擴大市佔率，發揮航網綜效爭取貨運商機。