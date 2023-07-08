警方緊急找來吊車將肇事車輛吊離現場，恢復交通順暢。（圖／警方提供）

金門縣環島北路與司法大道路口昨（7）日晚約19時50分許發生一起嚴重車禍！一名林姓男子駕駛自小客車與陳姓男子騎乘之普重機車發生碰撞，當場造成機車騎士右側小腿開放性骨折及顏面骨折，緊急被送往金門醫院搶救；由於嚴重的碰撞機車幾乎撞爛、滿地碎片，令人怵目驚心。至於是否有酒駕情形及詳細肇事原因仍由警方釐清中。

警方指出，昨晚約19時50分，一名林姓男子駕駛自小客車沿環島北路自瓊林村往后盤山方向行駛至路口欲左轉進入司法大道，與對向直行由陳姓男子騎乘之普重機車發生碰撞，事故造陳姓駕駛右側小腿開放性骨折及顏面骨折，由消防隊送部立金門醫院做進一步治療；由於騎士重傷現場無法吹氣酒測，已委託醫院抽血檢驗，而自小客車駕駛經實施酒測則未有飲酒情形。

金城分局表示，依照道路交通安全規則規定，汽車行駛至路口，轉彎車應讓直行車先行。呼籲駕駛人，行經交叉路口或車流壅塞時應確實遵守「慢、看、停」原則，多注意禮讓並減速慢行，以避免事故發生。