基隆市議員許睿慈（中）親自示範在新豐街一帶行人過馬路之危險性，常常需要看準時機、賭運氣才能順利過馬路。（許睿慈辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

新豐街死亡車禍頻傳，過馬路有如「青蛙過街」，正妹議員促改善。

位於基隆市中正區的新豐街全長1.5公里，沿途住家店面密集，但道路設計對行人極不友善，根據交通處統計，光是在2019至2021年間，該路段重大死亡車禍就有43起。市議員許睿慈表示，該區有許多行穿道根本沒有號誌，導致行人過馬路形同「賭命」。對此交通處表示，市府針對新豐街全段，已向內政部提出「提升道路品質計畫2.0」補助案，預計斥資2500萬解決新豐街交通問題，守護市民行的安全。

由於號誌與道路規畫問題，汽機車也經常搶快，圖為民眾分享機車搶快差點撞到老翁之情形。（讀者提供／徐佑昇基隆傳真）

新豐街為中正區人口密集之區域，然該地依山坡而開發，不僅路陡且道路僅12米寬，多年隨人口成長，交通量已難以負荷。同時該地人行道、穿越道及行人號誌亦嚴重不足，導致形成新豐街版的「行人地獄」，相當危險

市議員許睿慈表示，新豐街沿線人口密集度極高，是高機能居住生活圈，但因早期道路規畫並為設想龐大的交通量能，導致在上下班時間開車的民眾要忍受壅塞，從巷口出來的車輛也要搶快擠進車潮。但如此惡性循環下，也讓行人穿越馬路必須「賭命」才能過馬路，相當危險。

許睿慈強調，該路段安全問題十幾年來都沒改善，她上任就立刻提案針對新豐街沿線行人穿越線、交通號誌相關設施進行檢視評估，並要求市府提出整體改善方案。

基隆市議員許睿慈（左）與中正區區長郭鴻章（中）及當地里長丁麗娜（右）召開會議，與居民及社區主委討論新豐街道路安全與聯外道路議題，凝聚共識及民意。（許睿慈辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

至於民眾質疑設立號誌是否會更塞車部分，許認為只要號誌設計得當，行人或駕駛就不用「猜」對方要走還是要停，其實能節省時間；另外她也要求市政府也必須闢建新增聯外道路，只有「雙管齊下」才能使新豐街交通順暢，也讓行人安全。

對此交通處回應，新豐街路段在2019至2021年間，重大死亡車禍就有43起，因此市府相當重視該處交通改善議題，並已經向內政部營建署提出「道路品質計畫2.0」的補助案，由中央補助2050萬，基隆自籌450萬，共2500萬元，若順利通過，預計最快將於今年12月施工，整體工期約1年。

交通處強調，該計畫將透過建置全段友善人行道、檢討路口安全及無障礙設施、改善智能交通號誌、改善道路標誌標線、增設行人號誌等方式，希望能徹底改善新豐街交通問題，守護市民安全。