不滿同事「炫富」，吳姓幼兒園老師偷卡盜刷32萬。（警方提供）

35歲在新北市某幼兒園任教的吳姓老師，認為30歲徐姓女同事很有錢，「常常在炫富」，心生不滿暗中偷走她的信用卡，以此購買高檔的徠卡相機、ipad、iphone14，前後高達32萬餘元，再以20多萬脫手變賣，徐獲知吳盜刷時，難過表示：「你也是老師，怎麼可以做這種事！」

北市刑大偵三隊表示，吳、徐均為某幼兒園教師，其中吳負責教授英文，日前獲知徐女家境不錯，父親平日極為疼愛，日前徐女生日時，徐父送了1張超高額度的信用卡給她，因徐有向同事說過此事，加上平日言行，讓吳心生嫉妬，認為對方有意炫富。

某日吳趁午休時，到徐女辦公桌前找出這張信用卡，接著便前往攝影器材及3C商品店，購買徠卡相機、鏡頭、ipad及手機等高價商品，陸續狂刷32萬7800餘元，再以20多萬全部脫手，拿這些錢吃喝玩樂。

北市刑大經循線追查，日前鎖定吳姓老師犯案並將他傳喚到案，徐獲知吳行竊後十分激動，怒斥：「你也是老師在教小朋友，怎麼可以做這種事！」吳則低頭懺悔，表示願意賠償，警方訊後依竊盜、詐欺等罪將他送辦，吳事後也遭院方開除。