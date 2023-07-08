新竹市東區、新竹馬偕醫院附近的停車問題與交通惡夢終於要結束了，在大力排除管線障礙後，封街已達1年多的水源街預計9月可通車，光復路旁的園道五地下停車場則可望於年底啟用。

新竹市園道五（馬偕）地下停車場工程於2021年10月1日開工，其工程為配合拆除光復路及水源街口人行天橋及地下連通道施工，水源街自2022年6月20日開始封路施工，施工過程遭遇諸多管線障礙。

地下管線包括有台電高壓電纜、自來水1公尺寬主要幹管線、90公分寬汙水幹線、中華電信管線、新竹瓦斯管線等，影響工程進度甚鉅，經市府今年積極協調管線單位，目前已排除管線問題。

市府指出，相關單位針對地下停車場積極檢討工程景觀設計的實用性與必要性，簡化設計達到節省財源、縮短工期，讓相關工程早日啟用，提供市民完善的公共建設。

市府同時全面檢視園道五地下停車場地上層景觀設計，取消下沉式廣場恢復原綠地使用，工程經費可減少1300萬、工期也減少90至120天，諸多修正都可望讓地下停車場工程能夠早日完工。