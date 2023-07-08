台74西向36.3k處8日凌晨12點45分發生1起追撞事故，22歲鄧姓男子駕駛黑色瑪莎拉蒂疑似不慎擦撞前方43歲施姓男子駕駛的灰色BWM，滑行後停在路肩；鄧男則爬出車外倒臥在路肩，未料警消將他送往亞大醫院急救時，鄧男卻抓狂不接受救治，持安全帽砸毀自動門、桌椅、醫療器材，並恐嚇醫護人員，經醫院通報後，警方到場將其制伏依法送辦。

警方調查，鄧男接連在院內治療區及等候區大聲咆哮，破壞急診室自動門、桌椅、醫療器材等公物，嚴重干擾醫療行為，造成醫護人員、病患、家屬及員工驚恐害怕，甚至被迫中斷醫療行為。

失戀瑪莎拉蒂男裸露上身刺青，在急診室突抓狂砸毀設備恐嚇醫護。(戴志揚翻攝)

失戀瑪莎拉蒂男裸露上身刺青，在急診室突抓狂砸毀設備恐嚇醫護。(戴志揚翻攝)

且鄧男在就醫過程中態度極為不配合，數度對醫護人員粗口辱罵，並於離院前，出現連離譜脫序行為，造成院內同仁極大心理壓力。經醫院通報後，員警迅速抵達現場壓制鄧男。

這起「案外案」的肇因，發生於8日凌晨12點45分，當時鄧男沿台74線跨越內、外兩車道往太平方向行駛，施男則沿台74線外側車道往太平行駛，車上乘載2名乘客；雙方於36公里處，黑色瑪莎拉蒂右前輪側邊與灰色BWM左後輪側邊發生碰撞後，滑行停至路肩。

台中市警消獲報到場，發現鄧男已自行脫困倒臥路邊、意識尚清楚，由於其頸部受傷，立即協助送醫治療；施男自述胸悶，不過未就醫，另2名乘客則無大礙。警方針對雙方實施酒測，雙方酒測值皆為0.00mg／L。

亞大醫院也發聲明表示，感謝霧峰警方全力協處到場處理暴力事件，並將尋求司法途徑，嚴厲譴責醫療暴力行為，以維護醫療人員人身安全，同時將持續堅守醫療暴力零容忍立場，共同為就醫安全把關。