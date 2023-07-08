窪塚洋介以其獨特的風格和熱愛潮流的個性聞名於潮流界。（GQ提供）

窪塚洋介的風格和創意影響著許多潮流愛好者。（GQ提供）

GQ潮流文化祭以其獨特風格、創新和對永續消費的實踐，引領台灣潮流文化不斷向前演進，今年隆重推出第2屆，宣布日本演員和潮流ICON窪塚洋介將來台出席盛會。窪塚洋介以其獨特的風格和叛逆不羈的個性聞名，此次特別為GQ潮流文化祭站台，增添亮點和時尚光彩。令人驚喜的是，他這次還將帶領家人一起出席活動，為台灣的潮流愛好者帶來一場難以忘懷的潮流饗宴。

窪塚洋介以其獨特的風格和熱愛潮流的個性聞名於潮流界，被稱作Supreme日本非官方代言人，從穿搭哲學到人生經歷都是日本街頭潮流文化第一人。作為GQ潮流文化祭的活動大使，窪塚洋介第一步先登上GQ雜誌2023年305期封面人物，搭配結合頂級奢華和前衛潮流的指標品牌GUCCI，演繹新世代潮流指標，同時會在活動現場展現他對時尚和潮流文化的獨到見解。他的個性叛逆且敢於挑戰常規，無論是在穿搭風格上還是生活實現中，均展現了對自由思考和創新的熱情。不僅是一位優秀的演員，也是日本街頭潮流文化的代表人物，他的風格和創意影響著許多潮流愛好者，同時也是台灣潮流人士的追隨目標。

GQ潮流文化祭將在8月5日、6日連續二天於花博公園爭艷館舉行，一系列精彩多樣的活動和表演，包括眾星雲集的音樂台演出、潮流選品、名人二手潮物、潮流品牌市集、滑板競技場、藝術展覽等豐富節目，帶來全方位的潮流體驗和精彩話題。