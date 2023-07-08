歌壇天后李玟傳出婚變後飽受憂鬱症纏身，半年前還罹患乳癌，導致病況急轉直下，最後選擇輕生結束短暫48年的生命，二姊李思林還原搶救過程時，表示若有來生要再跟李玟延續姐妹情，更指出兩人會靠著一物品相認。

李玟5日驟逝後，網路瘋傳真正死因是在救護車上嘔吐，被嘔吐物卡進肺才窒息身亡，對此，二姊李思林強調必須等解剖遺體才能確定，呼籲外界不要隨意妄加猜測。根據港媒報導，警方在浴室水槽旁發現沾有血跡的指甲刀，以及13顆抗憂鬱藥物，由於沒有找到遺書，故先以輕生處理。

根據《壹蘋新聞網》報導，李思林回想起李玟生前幾天，眼神突然變得相當空洞，原本一直陪伴在李玟的身邊，不過當天因為工作短暫外出，未料卻接獲妹妹的噩耗，導致情緒相當低落，而篤信佛教的她堅信輪迴，強調來世一定要再續姐妹情，而愛美的李玟深怕嘴唇乾導致上唇內縮變醜，只要外出一定會帶著護唇膏，這將成為兩人認出彼此的信物。

李思林透露李玟是佛教徒，因此告別式將採佛教儀式，目前也會在頭七當天安排台灣的法師隔海誦經，至於外界相當關注是否舉辦追思會?她表示目前計畫8月於兩岸三地舉辦，對於富商老公Bruce發布訃聞，還署名兩姐妹的名字，李思林則是打臉對方：「這是她老公發的，並不是我準備的」。

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