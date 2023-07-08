前立法院長王金平5日為國民黨總統參選人侯友宜成立「厚友誼立委後援會」，邀請歷屆立委以及曾擔任立委的縣市首長到場。對此，前國民黨立委陳學聖透露，當天許多人一句致詞也沒有，就是個人形立牌，大家到場全是為了團結、下架民進黨。

針對王金平成立「厚友誼立委後援會」挺侯一事，陳學聖6日在臉書提到，一個便當、一瓶礦泉水，自己負責交通，竟能讓超過150位前、現任立委從四面八方趕來，其中不僅近年鮮少公開露面的前副總統蕭萬長來了，前副院長饒穎奇坐了輪椅也要來，陳學聖直呼「王金平這頓飯請的真不容易」。

陳學聖指出，這些立委們很多人彼此二、三十年都沒見到面，雖然泰半回歸民間，但好歹在各自地方，還是政治前輩，有其一定影響力，但是大家齊聚一堂挺侯友宜，還一致穿了白襯衫，就只是來被唱個名。值得注意的是，許多立委出身的縣市長更僅亮個相，一句致詞也沒有，大家就是個人形立牌。

「大家為什麽要到，就是為了團結，就是為了下架民進黨」。陳學聖認為，前高雄市長韓國瑜當時選市長時，有三山造勢帶起韓流風潮，而當晚全國地方政治意見領袖齊聚，是另類政治版圖選邊的表態，也是一種站上攻擊發起線的準備，「是起風了！這頓飯不容易！」陳學聖認為，這場宴會不僅要有王金平的號召力，也要大家願意放下身段，因為大家都有那個心。