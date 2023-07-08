環保署昨（7）日召開「協和發電廠更新改建計畫」環評會議。環評委員於會議中場休息時間，沒有經過變更會議程序，就逕自變更會議場地，改為視訊線上會議。時代力量發言人余佳蒨痛批，環保署帶頭強行違法審查，規避立委和公民團體監督，大開民主倒車、踐踏民主程序，環保署長張子敬必須道歉下台負責！

余佳蒨指出，協和電廠轉型「四接」填海造陸案，審查過程爭議不斷，第5次初審會議更是多次延宕，好不容易於昨日再度召開，卻又因環評委員逕自變更程序議程偷換會議地點，移到「沒人知道在哪裡」的會議室，遭現場公民團體和本黨立委陳椒華等多位立委抗議，最後會議主席宣布擇期再審。

余佳蒨批評，環保署此舉已經「完全歸零」的四接環評的程序正當性，此後基隆市民、各界團體已難信任相關程序，環保署長張子敬必須負起最大責任，為侵害民主與程序不正義的行為道歉下台。

余佳蒨質疑，民進黨還記得自己的黨名嗎？還記得民主兩個字嗎？這種踐踏民主機制、踐踏環評程序的政務官，代表陳建仁內閣的價值觀嗎？還可以留任嗎？