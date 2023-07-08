20歲簡姓男子擔任詐欺車手7日下午遭逮，警方在身上搜出偽造的投資公司印章28顆及投顧公司識別證5張等。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢警方昨日下午4時許與詐欺被害人66歲王婦合作，逮捕前來面交的詐欺車手20歲簡男，豈料警方竟在車手身上發現5張，印有3間不同公司名稱的識別證，企圖博取被害人信任，沒想到還是被識破，依詐欺罪嫌移送法辦。

中壢警分局龍興派出所7日中午接獲王婦報案，稱她已面交315萬現金投資股票，但總覺得怪怪的，說投顧公司要她再投資50萬元，讓她心神不寧，想請員警確認是否遭詐騙，員警一打開她的LINE頁面，發現2個名稱叫「惠理高息股票」、「聚祥投資」的飆股群組，內容就是典型的假投資詐欺。

員警還發現其中一個群組的客服專員仍在要求王婦投資，將計就計請她配合邀約，並在面交地點外埋伏，在這名假投顧公司的外派經理出現取得被害人的50萬款項後，立刻上前將簡男逮捕，順利取回被害人的現金，還扣得手機2支、偽造的投資公司印章28顆及投顧公司識別證5張。

中壢警分局長唐嘉仁表示，警方將持續溯源擴大追查，呼籲民眾千萬不要加入來路不明的LINE飆股群組，更別聽信他們說要帶你賺大錢的花言巧語，以免被騙。