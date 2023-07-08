中研院院士過去偶傳國籍爭議，院方已在近日公告，自7月17日起至10月17日受理第34屆院士候選人提名，且強調院士必須具備本國籍。因此，在這次提名作業當中，不僅要附上代表性研究或創作、學經歷等，提名表更新增「國籍欄」，得填寫國籍相關選項。

依照中研院規定，從2023年第34屆中研院院士開始，中研院院士必須具備中華民國籍，其中包括雙重國籍，但不溯及既往。

在院士提名表國籍欄位的3個勾選選項上，包括「具有中華民國國民身分證、護照或戶籍資料（無需檢附證明）」、「檢附其他證明被提名人屬中華民國籍之相關資料」以及「無法獲得被提名人屬中華民國籍之相關資料」。

中研院也在提名作業敘明，在填寫國籍欄位部分，若非屬中華民國國籍者，可參考〈中研院名譽院士選舉辦法〉，院士選舉籌備委員會將進行初步審查，審查提名是否符合《中研院組織法》對院士資格的規定。

而在遴選流程上，第34屆中研院院士選舉提名受理結束後，10月至11月間將由中研院院士選舉籌備委員初審被提名人資格，必須經過明年2月的院士會議會前會、院士分組投票，4月評議會投票決定院士候選人，以及7月舉辦的院士會議，並再由全體院士投票決定新一屆院士當選人。