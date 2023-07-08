五億賴姓高中生墜樓命案，賴母委任律師提再議。（本報資料照片）

針對五億賴姓高中生命案，檢察總長邢泰釗指示台中高分檢派高手承辦再議案，法官高大成今天強調，難怪檢察總長看不下去，找高分檢經驗豐富檢察官來承辦，他認為很樂觀，重點是要釐清生前或死後墜樓，最重要是採樣針孔皮膚化驗有無氯化鉀及「利多卡因」的殘留，如果運氣好在皮膚找到鉀與氯的殘留，案子就破了。

五億賴姓高中生墜樓命案，賴母質疑謀財害命，委託法醫高大成調查，台中地檢署6月21日偵結，認定夏姓同婚配偶「假結婚」，依涉犯偽造文書罪起訴；殺人罪嫌疑不足，予以不起訴處分。賴母委任律師聲請再議，以賴男飲用的啤酒罐驗出麻醉藥「利多卡因」成分，來源不明等質疑，全案全國矚目。檢察總長邢泰釗彙整民眾陳情昨天指示最高檢察署，請台中高分檢由「辦案高手」承辦再議案。

高大成表示，不起訴的理由有很多不合理，檢察總長講要找會辦的檢察官一定找得到，他對高分檢的檢察官有信心，現在重點是要釐清是「生前墜樓」或「死後墜樓」，針對屍體的外傷、打針部分的採樣追查，如果是死後傷，尤其是背後的撞擊位置，若沒有明顯的生前出血，就是死後墜樓。

高大成強調，大樓監視器可以拍到賴男躺臥地上的畫面， 應該可拍到遺體掉落狀況。至於賴男手部針孔疑點，如果手部注射處有皮下出血，就是生前傷；沒有皮下出血，是死後傷。

高大成表示，他與家屬先前問急救的醫護人員時，醫護都說，針劑絕對沒有施打右手，都是打左手，但是接受調查時可能被嚇到了，卻改口說，忘記有無打針、可能是別人打的。

針對檢察官送驗千件常見毒藥物都沒相關反應，高大成仍質疑是遭毒藥物下毒。他說，檢驗毒藥物，如果沒有「賓果」，驗1萬件也沒用，氯化鉀不是毒物，但快速注射打入人體、量多就變成毒物，賴男不是被一般毒物毒死，應是特殊毒藥。

高大成認為，最重要的問題是要採樣針孔附近皮膚送驗有無氯化鉀及「利多卡因」殘留，如果運氣好，在皮膚找到鉀與氯的殘留，案子就破了。他說，「利多卡因」造成的死亡速度沒有那麼快，是心臟緩慢停掉，且30分鐘內急救應可救；氯化鉀中毒、心臟停止跳動後就救不回來，所以，安樂死都用氯化鉀。

此外，高大成說，檢察官應該進一步調查賴男是如何掉下樓？ 檢察官沒有以他講的去逼問夏男追查、不要來打臉他，難怪檢察總長看不下去，人總是有弱的一面，檢察官硬起來、夏男就會漏氣，但是，他現在已有心裡建設，要逼問他也比較困難。

高大成強調，有檢察總長的指示及找高分檢經驗豐富的檢察官，他對再議案樂觀看待。