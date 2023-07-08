新北市老舊住宅數量多，市府鼓勵民眾對自宅進行危老評估，不過，市議員黃淑君指控，新北市2018年至2022年初步評估有2344棟危老建物，但實際核發建照僅有7棟，改建比例僅0.5％，挨轟龜速。對此，城鄉局回應，受工料雙漲、央行升息等影響，確實導致部分案件無法如期動工或發包延緩，但屬全國性問題，盼中央加速解決大環境缺工缺料問題。

黃淑君表示，依據內政部不動產資訊平台顯示，截至去年，新北市超過50年以上建物有10萬3006戶，新北市府鼓勵民眾申請耐震評估，但工務局統計，市府配合內政部推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，2018年至2022年受理民眾申請結構安全性能初步評估有2344棟，其中超過評估分數45分，有1675棟，但實際走到改建、核發建照僅有7棟，改建比例僅0.5％。

另外，城鄉局統計，新北市2020年至2023年4月底，有794件多元都更申請案，含危老重建申請案481件、一般都更申請案168案，防災都更申請案14案、簡易都更申請案14案，整建維護申請案117案，核准通過571案多元都更申請案，但工務局查詢新北市建管系統資料，依「都市更新條例」所核發建照案，僅有33件，成功率僅有4％。

黃淑君說，新北市府都更審核曠日廢時，一開始是都更整合困難，但後續成案送件後，民眾只能不斷等待市府審查後回覆，申請程序複雜，她曾接獲陳情，民眾自行送案審理至今等了數月都未有結果，市府僅說會盡快排案，但審查、修正又要花費數年時間，民眾往往就會放棄都更，因此常常無疾而終。

黃淑君表示，新北都更不能再等，因市民自行整合都更意見經常會遇上困境，公部門應及時協助，採取主動角色，讓市民住所翻新，擁有真正安全的居住品質，更可以藉由都市更新，提升都市效能，改善交通服務水準。

城鄉局回應，新北市2019年起提出都更三箭及多元都市更新措施，更創全國之先成立都更推動辦公室，並轉型為新北市住宅及都市更新中心，為的就是要提升都市更新量能，截至今年4月底，多元都更核准量更是歷年4.5倍。

城鄉局表示，採多數決及權利變換方式辦理的都更案，因為中央所訂定的都更法令、程序本身複雜，更涉及到民眾財產權，因此市府慎重仔細幫民眾把關，持續滾動檢討，對於全體同意、無爭議又採協議合建方式的都更案，2020年6月推動新北市都市更新106專案計畫，加速在6個月內完成都更行政作業，今年也透過修法縮短實施者補正時間，加速整體都更時程

城鄉局說，新北市定期與不動產開發公會、建築師公會等學公會討論，但公會反映近年工料雙漲、央行升息等因素，確實導致部分案件無法如期動工或發包延緩，整體施工期程較長，這屬全國性問題，盼中央重視、加速解決缺工缺料問題，以利都更案快速動工。