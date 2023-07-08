英國爵士安迪莫瑞（Andy Murray）在溫網次輪出局，大戰5盤敗給希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。莫瑞賽後表達自己的失望：「我不知道，動力顯然非常重要，一直在比賽裡早早出局不算是很好的動力。在第2輪出局，我不覺得這可以激勵人，我辛苦訓練不是為了這種結果。」

莫瑞年輕時是「英國希望」，溫布頓做為英國主場，自從1936年派瑞（Fred Perry）摘冠之後就沒有英國籍男單冠軍。莫瑞2013年挾著草地賽11連勝的氣勢進入溫網，在決賽以直落三擊敗大魔王喬柯維奇（Novak Djokovic），終結英國人在溫布頓男單77年的冠軍乾旱。

雖然受傷之後戰力嚴重消退，莫瑞今年信心滿滿告訴英媒BBC說「我現在是5年或是6年來的最佳狀態」。然而莫瑞在前一站女王草地賽兵敗，在溫網沒有種子排名，所以次輪就碰上第5種子西西帕斯。莫瑞賽後坦承他需要很多連勝才能在大賽打出好成績，但他這次並沒有做到。

莫瑞看起來有機會打贏西西帕斯，兩人打了3盤搶7，西西帕斯以7-6（3）、6-7（2）、4-6、7-6（3）、6-4險勝。莫瑞最近一次打進大滿貫決賽是在2016年法網，當時也是敗給喬柯維奇。