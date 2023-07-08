美國財長葉倫6日飛抵北京展開為期4天的訪問，首日她與美方同僚去雲南餐廳用餐，還點了四份「見手青（牛肝菌）」大快朵頤。儘管葉倫此行尋求緩解美中緊張關係，但第二天她在北京公開談話，立馬痛批中國大陸對美國企業的「懲罰性行動」及對鎵、鍺等關鍵礦產實施出口管制。此話一出，網友反應一面倒狂嗆「美國當強盜久了，突然被中國反殺一槍！還哭夭說你怎麼可以打我」。

紐約時報、法新社報導，葉倫在大陸會見美國商界成員時指出，全球兩大經濟體的脫鉤將破壞全球經濟穩定。

她說，在與中方官員會晤時，傳達美國商界的憂慮，包括對大陸國有企業和國內公司擴大補貼，以及對外國公司設置市場准入壁壘。

針對中國大陸日前宣布對鎵、鍺等半導體原料實施出口管制，葉倫指稱，美國仍在評估相關行動的影響，強調這些措施凸顯建立具有韌性且分散的供應鏈非常重要。

她還提及，近幾個月來，北京最美國企業所採取的「懲罰性行動」感到憂慮。

葉倫痛批中國大陸「制裁美國企業」，這種「美能中不能」的雙標說法，引爆全網大炸鍋，「惡人先告狀，中方的反擊剛剛好而已」、「拿刀叉吃人肉不吐骨頭的美國有資格說這些鬼話嗎？」、「葉倫可以把國家名稱倒過來講，美國不應該制裁中國企業，說給拜登聽」、「鴨霸的美國人，制裁他國是替天行道，小小的制裁美國就哭天喊地」。

還有其他網友留言譏諷「人不要臉天下無敵」、「不是腦子燒壞了，你們可以制裁別人，人家不能制裁你們，」、「美國人精神分裂很嚴重喔！」、「這樣說法是雙標，這樣讓人感到白人的自私。」、「她到今天才知道人肉被掐會痛喔」、「做賊喊抓賊」。

此外，葉倫當天與大陸國務院總理李強會面時表示，美國正尋求在公平規則的基礎上，與中國進行兩國均可長期受益的良性競爭，而不是尋求「贏者全拿」式的經濟競爭。